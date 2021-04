Porto Alegre arrecada 6,4 toneladas de doações em uma semana nos drive-thrus de vacinação

Em meio à pandemia, a solidariedade prevalece entre os porto-alegrenses. Até esta terça-feira (6), foram arrecadadas 6,4 toneladas de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em pontos de vacinação contra a Covid-19.

A campanha de arrecadação é promovida pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. A iniciativa começou há uma semana,

As doações podem ser entregues nos- localizados no Big da avenida Sertório, Big do BarraShopping Syl e na Pucrs - e no Mercado Público. A campanha ainda recebeu reforço de mais três locais para entrega, onde é feita a imunização dos profissionais de segurança: o Hospital da Brigada Militar, o Palácio da Polícia e o Centro de Saúde IAPI.