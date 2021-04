Melo assina ordem de início dos trabalhos em usinas de asfalto em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou nesta segunda-feira (5) ordem de início para os trabalhos em duas usinas de asfalto. Melo participou de encontro realizado no bairro Restinga nesta manhã.

Segundo a prefeitura, a unidade Restinga passa a funcionar imediatamente e a do Sarandi em 15 dias. A expectativa é de que, a partir do começo das atividades nos dois locais, a produção seja de até 90 mil toneladas de asfalto por ano. A quantidade depende da capacidade financeira de investimento do município.

Porto Alegre passará a contar com serviços emergenciais, conservação padrão, melhoria da conservação permanente e um trabalho preventivo - o que antes não era feito. Os serviços, de acordo com a prefeitura, devem diminuir os buracos e manter conservados os 2.800 quilômetros de ruas e avenidas.

As duas usinas foram adquiridas entre 2013 e 2014 para a produção de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizado na conservação viária. Até então, contudo, apenas a unidade do Sarandi operava continuamente, produzindo uma média de 18 mil toneladas de asfalto por ano.

Antes de instaurar um novo modelo, a prefeitura gerenciava sete contratos de conservação asfáltica, que passam a ser unificados. Em fevereiro deste ano, o município assinou dois contratos para a conservação e manutenção asfáltica de ruas e avenidas com a empresa Planaterra.