Oeste do RS pode ter chuva forte e vento de até 60Km/h nesta segunda-feira

Áreas isoladas do Oeste do Rio Grande do Sul podem ter pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, com possibilidade de queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento variando entre (40km/h a 60Km/h). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta vale para segunda-feira (5/4) a partir das 12h até às 12h de terça-feira (6/4). Segundo a Metsul, nesta segunda-feira, o sol predomina nas demais regiões e o dia apresenta amplitude térmica típica de outono.

Não se afasta a ocorrência de nevoeiros com baixa visibilidade em trechos da Metade Norte e no Leste. O vento predomina de Norte para o Sul e transporta ar mais quente com previsão de calor a tarde em muitas áreas. Alguns modelos meteorológicos projetam o aumento de nuvens na Metade Oeste a partir da tarde, com potencial para pancadas esparsas de chuva, sobretudo, próximo à fronteira com a Argentina. Não se descarta eventos muito isolados de chuva forte e raios.

A temperatura sobe no período da tarde em Porto Alegre e pode trazer sensação de calor. As nuvens aumentam, porém, é baixo o risco de chuva. O vento se intensifica com rajadas moderadas no fim do dia o que reduz a sensação térmica ao ar livre. A noite terá céu nublado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 17ºC