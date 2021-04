Carrefour faz acordos com família de Beto Freitas e ressalta compromissos contra o racismo

espancado até a morte Em paralelo aos acordos judiciais firmados com a família de João Alberto Freitas, o Beto,em uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, em novembro do ano passado, o grupo supermercadista negocia junto ao Ministério Público gaúcho uma indenização por danos morais coletivos, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), estabelecendo compromissos e obrigações da empresa na luta contra o racismo no País.

A informação foi divulgada pela assessoria do Carrefour Brasil, que, destacou ainda que "combater o racismo é um tema que precisa ser prioridade de todos e o Carrefour entende que precisa desempenhar um papel importante neste contexto". A empresa informa que assumiu oito compromissos com mais de 50 iniciativas públicas para o combate à discriminação e pela inclusão de negros, como forma de contribuir para o enfrentamento do racismo no Brasil.

Também enfatizou a criação de um Fundo de Diversidade, cujos recursos serão destinados a ações de impacto na sociedade. Para acompanhar os compromissos assumidos, o grupo lançou ainda o site Não Vamos Esquecer, que reúne todas as ações nesse sentido.

Beto foi espancado e morto por dois seguranças do Carrefour do Passo D'Areia, em 19 de novembro.

Segundo a empresa, "desde a trágica morte ocorrida em novembro de 2020, o Grupo Carrefour Brasil prestou assistência financeira e psicológica à família de João Alberto Freitas", e com atendimento de assistente social, apoio psicológico e financeiro para gastos do dia a dia da família de Beto Freitas. A empresa comunica ainda que buscou celebrar acordos para indenização dos membros da família da vítima, e que oito já tiveram indenizações definidas e, em alguns casos, pagas.

O único acordo não finalizado até o momento é o que envolve a viúva de Beto, Milena Borges Alves, que não aceitou os valores propostos pela empresa, o que, segundo o Carrefour, "tem dificultado o consenso".