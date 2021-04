Porto Alegre já conta com mais de 10 mil novas placas de rua instaladas

No primeiro trimestre deste ano, Porto Alegre superou a marca de 10 mil novas placas de identificação de ruas instaladas na cidade. São mais de 5 mil esquinas que receberam a instalação que vem sendo realizada pelo Grupo Imobi, concessionária responsável também pela manutenção dos equipamentos.

“A instalação destes equipamentos é extremamente importante para os cidadãos. Além de facilitar a localização, colabora nas questões de segurança, deixando a cidade mais organizada e bonita”, pontua o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro. “Somente em 2021 já foram mais de 2 mil placas instaladas, em menos de 100 dias. Alcançamos uma marca nunca antes registrada em nossa cidade: o maior número de placas de rua já instaladas na Capital”, destaca.

A ação, que conta com investimento 100% privado, soluciona o antigo problema da falta de identificação das ruas e avenidas. Desde 2012, quando expirou o contrato com a antiga concessionária, Porto Alegre registrava más condições em pelo menos 70% das poucas 5 mil placas existentes. “Estamos garantindo não apenas a instalação de forma rápida e eficiente, mas ainda uma ampliação no número de equipamentos instalados em todas as regiões da cidade”, afirma o CEO do Grupo Imobi, Daniel Costa.

Além do nome completo da rua ou avenida, a forma como a via é popularmente conhecida também aparece em destaque. A placa conta, ainda, com uma breve descrição da origem do personagem que dá nome ao local. Ao todo estão previstas as instalações de 82,4 mil novas placas, em todas as regiões da Capital, em até 36 meses.