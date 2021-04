Feira do Peixe de Porto Alegre tem aglomeração na véspera da Sexta-feira Santa

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Às vésperas da Sexta-feira Santa, a tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre registrou aglomeração em um dos seus três pontos de venda de pescados na manhã desta quinta-feira (1°). No Largo Glênio Peres, Centro Histórico da Capital, as pessoas se amontoavam para comprar os alimentos da celebração da Páscoa.

Além do Centro, o evento ocorre na Esplanada da Restinga e na Rua Dr. Cecílio Monza, 10901, Belém Novo, no extremo-sul de Porto Alegre. Os três pontos estarão funcionando das 8h às 20h até sexta (2).