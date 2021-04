Previsão é de sol para o Oeste e garoa no Leste do RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (1) apresenta dois cenários meteorológicos distintos; no Oeste o tempo é seco e com sol, já no Leste, tem ar úmido com nuvens e garoa. As informações são da Metsul Meteorologia.

A circulação de ar úmido associado a um ciclone no mar mantém a formação de nuvens entre a Grande Porto Alegre, Serra, Litoral e Costa Doce. Pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. Não se afasta chuva forte isolada em curtos períodos. A Metsul explica que o ciclone não é um evento que oferece maiores riscos, exceto para quem está em alto mar. O vento mais forte justamente sobre mar aberto, e não em terra, é o que deixa o mar agitado na orla.

No Oeste, o tempo fica ensolarado e com baixos índices de umidade relativa do ar na parte da tarde. Com o vento predominado do quadrante Sul/Sudeste, a temperatura sobe gradativamente e em muitos municípios não chega aos 25°C.

Porto Alegre tem uma quinta-feira com céu nublado e com períodos de chuva esparsa. O vento predomina calmo com rajadas fracas a moderadas oscilando entre os quadrantes Sul/Sudeste. A temperatura sobe gradativamente. Amanhã o sol aparece entre nuvens com menor potencial de chuva. Já o fim de semana será de sol e aquecimento. No sábado, em Porto Alegre, as máximas não vão ultrapassar os 26ºC e as mínimas devem ficar ao redor dos 16º. No domingo, o calor aumenta e as máximas ficam na casa dos 28ºC; já as mínimas ficam nos 16ºC; o sol aparece acompanhado de nuvens

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 16ºC