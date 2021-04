Queda de cabelo pode ser uma das reações comuns em sobreviventes do coronavírus

A Covid-19 pode trazer diversos efeitos após o fim do ciclo do vírus no corpo. Além de prejuízos relacionados com olfato, paladar e respiração, há relatos de queda de cabelo acentuada após a infecção. A dermatologista especialista em tricologia Andrea Frange, da Clínica Luciana Garbelini, destaca aspectos que podem explicar mais sobre essa relação.

Assim como outras consequências decorrentes da Covid-19, os efeitos posteriores estão sendo descobertos ao mesmo tempo em que se busca saber mais sobre a doença. “As possíveis causas de queda de cabelo como uma das decorrências do coronavírus ainda ficam no campo das probabilidades, como tudo ligado a esse vírus. No entanto, já se sabe que a Covid pode causar o eflúvio telógeno agudo, quadro que acontece quando há uma perda de cabelo acima do normal”, diz a médica.

No geral, ela explica que essa queda acentuada pode ser uma das formas de o corpo refletir problemas ou transformações que o organismo passou ou vem passando nos últimos tempos. “Os gatilhos para isso são vários. O uso de medicamentos, por exemplo, como antibióticos e alguns anti-inflamatórios, e infecções de uma forma geral. Cirurgias, estresse físico e psicológico, até luto. Além de perda de peso, má qualidade do sono ou comprometimento da alimentação, e consequentemente do fornecimento de nutrientes importantes para o organismo, também podem ter relação com a queda”, complementa.

De acordo com a Andrea, nos casos de Covid-19 é comum que aconteçam alterações inflamatórias no organismo que podem ocasionar o quadro. “E, pelo que tem se observado, parece que essa queda do cabelo acontece antes, com cerca de dois meses após o fato gerador, quando comparada a outras situações que também podem ser gatilhos para o quadro. E que a queda ocorre com três meses”, afirma.

A dermatologista ainda diz que é preciso ter mais atenção se tratando de pacientes que já tem alguma questão que envolva queda de cabelo, caso estes venham a desenvolver Covid. “É necessário observar como isso vai impactar no cabelo, se vai apresentar uma queda mais acentuada quando comparada ao seu histórico capilar.”

Andrea recomenda ficar atento se o padrão de queda foge ao normal, sendo importante passar pela análise de um especialista. “Só ele poderá avaliar o quadro e indicar o tratamento ideal para cada caso." Manter os fios limpos e secos, evitar tração excessiva e desembaraçar com cuidado são atitudes simples e que devem ser seguidas no dia a dia. “Mas se a queda for programada, ou seja, se o organismo do paciente já iniciou o desprendimento a partir de um gatilho, ela vai acontecer de qualquer forma. Por isso é necessário orientação médica para avaliar a causa do problema e todas as circunstâncias que podem estar envolvidas na queda”, finaliza.