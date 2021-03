Secretaria da Saúde do RS repassa R$ 90 milhões a hospitais para combate à Covid-19

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES) anunciou nesta quarta-feira (31) um repasse de R$ 90 milhões para auxiliar os hospitais gaúchos no combate à Covid-19. A medida foi incluída na portaria 284/2021, em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado dessa terça (30).

Segundo a pasta, os recursos são provenientes de uma articulação entre o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado. Do total, R$ 70 milhões vêm dos poderes Legislativo e Judiciário, sendo R$ 20 milhões oriundos do Executivo.

O pagamento será realizado em parcela única para os hospitais cadastrados no painel de leitos da SES, explica o governo. De acordo com o Estado, serão pagas diárias para leitos clínicos no valor de R$ 200,00 e para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no valor de R$ 1 mil. A quantia é multiplicada pelo número de leitos ativos para atendimento ao coronavírus.