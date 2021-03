Hospital de Vacaria alerta para esgotamento de sedativos e pede medicamentos com urgência

O Hospital Nossa Senhora da Oliveira (HNSO), em Vacaria, fez um apelo urgente às autoridades municipais e estaduais para o suprimento de medicamentos sedativos. Segundo a instituição, acaba nesta quarta-feira (31) o estoque de Midazolan.

Em vídeo publicado nas redes sociais nessa terça-feira (30), a diretora presidente Adelide Canci e o diretor técnico Jonatas Accioly relatam que o hospital não conseguirá atender os pacientes internados nesta semana, caso os medicamentos não sejam enviados.

"O hospital atende pacientes de toda a região e da central de leitos. O hospital tem aceitado todos os pacientes enviados até nós, só que neste momento esgotou a capacidade de fazermos alguma coisa. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa", pediu Adelide.

De acordo com o diretor técnico, a instituição também esgotará o estoque de Propofol, Atracúrio e Fentanil ao longo dos próximos três dias. Os anestésicos são essenciais para auxiliar os 17 pacientes internados na UTI - 12 dos quais são casos da Covid-19, segundo Accioly.

"Sem esses medicamentos, esses pacientes não têm como ficar sedados. É fundamental que tenhamos à nossa disposição urgentemente esses medicamentos, pois apesar de termos feitos a encomenda e apesar das previsões de entrega, nós não estamos recebendo. Vai se tornar uma situação desumana manter esses pacientes entubados sem que nós tenhamos à disposição esse arsenal terapêutico", afirma Accioly.

Os representantes do HNSO solicitam o apoio de senadores, deputados e dos poderes Executivo e Legislativo para o envio dos anestésicos. O Jornal do Comércio entrou em contato com as Secretarias da Saúde de Vacaria e do Rio Grande do Sul. A pasta de Vacaria afirma que está tomando "todas as providências para cadastramento do hospital junto ao governo do Estado". "Estamos tentando dentro do possível ajudar", afirma.

A SES ainda não respondeu. Nesta quarta, contudo, a pasta anunciou um repasse de R$ 90 milhões aos hospitais gaúchos para o combate à Covid-19. O HNSO foi um dos beneficiados.