Vacina da gripe já está disponível na rede privada no RS

vacinação contra a gripe A rede privada já deu a largada para a. A vacina H1N1 Tetravalente já está disponível em farmácias e clínicas particulares de vacinação. Em Porto Alegre, o valor varia entre R$ 89,00 e R$ 150,00. Já a vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibilizará o imunizante gratuitamente nos postos da Capital, começará apenas no dia 12 de abril.

Seis pontos da rede São João de farmácias e 14 da Panvel estão aplicando as vacinas contra gripe em Porto Alegre. Para agendar a vacinação em qualquer uma das farmácias, basta acessar os sites da São João (www.saojoaosaude.com.br/servicos/vacinas/) ou da Panvel (www.panvel.com/vacinas/), escolher um dos pontos da cidade e marcar um horário. O agendamento é sugerido para evitar aglomeração nos locais de aplicação. A Panvel oferece, ainda, a opção de acionar as lojas pelo WhatsApp para conferir a movimentação e evitar filas. Cada filial tem um número próprio. Após a pessoa selecionar onde quer fazer a vacina no site, o número fica visível. Nas farmácias São João a vacina custa R$ 90,00 e, na rede Panvel, R$ 89,00.

Nas clínicas particulares, a vacinação está acontecendo por ordem de chegada, sem necessidade de agendar horário. Os preços em diferentes estabelecimentos da cidade variam entre R$ 115,00 e R$ 150,00. Clínicas como Imunitá, Vacine, Vaccicare, Imunoclin e Multivacinas já estão com o imunizante disponível.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre disse que, pelo SUS, a campanha de vacinação no município começará no dia 12 de abril. “Ainda não recebemos nada. A operacionalização está em planejamento e na próxima semana iniciaremos a divulgação”, afirmou em nota.