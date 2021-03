Porto Alegre registra 17 casos de Covid-19 em escolas em novo boletim da saúde

Foram confirmados 17 casos de coronavírus em escolas de Porto Alegre na semana epidemiológica de 12 a 30 de março. A edição semanal do boletim informativo Covid-19 das instituições de ensino foi publicada nesta terça-feira (30).

A prefeitura informa que 90 escolas de Porto Alegre preencheram o formulário de monitoramento da semana. Entre as institituições, 34 foram do ensino privado, 33 comunitárias, 22 públicas municipais e uma pública estadual.

De acordo com o boletim, sete alunos participaram de atividades presenciais no período. Também participaram 281 professores e 624 funcionários, totalizando 912 pessoas.

O boletim é realizado pelas secretarias municipais de Saúde (SMS) e Educação (Smed). A Central Escolas, composta por quatro enfermeiras, é responsável pelo monitoramento dos casos.

O município fornece testes RT-Lamp no ambiente escolar. O resultado do exame sai em até 12 horas.

