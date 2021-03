Metade Leste do RS tem sol e pancadas esparsas de chuva nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30) é de instabilidade com variação de nuvens e alternância entre períodos de sol e pancadas esparsas de chuva na Metade Leste, por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que atua no Oceano Atlântico. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em geral, a expectativa é de chuva leve e fraca, porém, com eventuais episódios isolados de chuva forte. O vento será persistente do quadrante Sul com rajadas moderadas em parte do Litoral, Costa Doce e em pontos da Grande Porto Alegre. O sol predomina e a temperatura sobe gradativamente no Oeste do Estado. Já temperatura não passa de 25ºC em muitas regiões.

Em Porto Alegre, o dia terá maior presença de nuvens com possibilidade de algumas pancadas esparsas de chuva, sobretudo, da tarde em diante. O vento ingressa do quadrante Sul/Sudeste e, com isso, a terça-feira tende a ser mais amena. Amanhã, o tempo fica úmido com muitas nuvens com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 17ºC