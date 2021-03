Enem: 28 candidatos alcançam nota mil e 86 mil zeram redação

No dia em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) permitiu o acesso dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 aos resultados de suas provas, também foi divulgado um balanço oficial do teste. No total, de acordo com os dados finais, entre as cinco áreas do conhecimento, a maior média geral foi da Redação, com 588,74 pontos. Entre os mais de 2,7 milhões de textos corrigidos, 28 candidatos obtiveram a nota máxima e mais de 86 mil zeraram a atividade.

No total, foram três temas propostos aos candidatos nesta edição. Na versão impressa, 'Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira' foi o escolhido. Na versão digital, 'O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil', e, na reaplicação da prova, 'A falta de empatia nas relações sociais no Brasil'.

Já entre as provas com questões objetivas, a que teve maior média geral foi a de linguagens, códigos e suas tecnologias, com 523,98 pontos. Matemática ficou com a média geral em 520,73, seguida de ciências humanas, com 511,64 e ciências da natureza, com 490,39.

Para o cálculo das notas de cada área, o instituto adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI), um conjunto de modelos matemáticos que permite a comparabilidade entre as edições do exame. Já as redações foram corrigidas uma a uma, por pelo menos dois corretores.

A consulta das notas pelos candidatos que realizaram a prova física, o Enem digital e o Enem PPL - modalidade destinada para pessoas privadas de liberdade - já estão disponíveis na página do participante, que apresentava instabilidade no início da noite desta segunda.

Em meio à pandemia de Covid-19, o exame teve abstenção recorde. De acordo com o Inep, dos 5.523.036 estudantes que se inscreveram para a versão impressa do Enem 2020, 51.6% não compareceram. O número foi ainda maior para os 93.079 inscritos na primeira edição do Enem digital, com 68,5% de não comparecimento. Já no exame para adultos e jovens privados de liberdade, no Enem PPL, dos 41.864 inscritos a participação foi de 74,1%.

Do total de inscritos, 4,9 milhões tiveram direito à isenção por algum dos critérios definidos no edital. De acordo com o Inep, devido à pandemia, o órgão garantiu gratuidade automática a todos que se enquadravam nos perfis de isenção da taxa, mesmo sem pedido formal.

No entanto, somente 42% dos isentos compareceram ao exame. Entre os quase 1 milhão de candidatos que pagaram a taxa de inscrição, o percentual de comparecimento foi ainda menor, apenas 25,1% fizeram a prova.

Na reaplicação da prova no Estado do Amazonas devido à crise pela falta de oxigênio para tratamento de pacientes com Covid-19, realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, e em duas cidades de Rondônia, a abstenção também foi expressiva. Dos 235.204 inscritos, 72,3% não compareceram.

No balanço divulgado do Enem 2020 ainda consta que 5.787 participantes foram eliminados, sendo 5.505 do Enem impresso, 141 do digital, 16 do Enem PPL e 125 da reaplicação. Seis participantes da versão impressa foram eliminados por não utilizarem a máscara de proteção cobrindo nariz e a boca, desde sua entrada até a saída do local de prova.

De acordo com o Inep, nesta edição do Enem a versão impressa do exame foi aplicada em 1.689 municípios e contou com 14.447 locais de prova. Foram utilizadas 201.380 salas para aplicação do exame. Já o Enem digital foi realizado em 104 municípios em 4.053 laboratórios de informática de 1.028 locais de prova. Já o Enem PPL, mais a reaplicação e a aplicação do exame para os participantes do Amazonas, Espigão DOeste e de Rolim de Moura, ambas cidades em Rondônia, foram realizados em 1.503 municípios, em 2.188 locais de prova e 13.568 salas.

Resultado já está disponível para consulta

Os candidatos podem acessar a página do participante com o login gov.br, um acesso único a diversos serviços digitais do Governo Federal. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o MEC disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161.

Veja abaixo o passo a passo para consultar sua nota.

Como consultar o resultado do Enem 2020

Acesse https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

No chat, clique em "Página do Participante - Entrar com gov.br"

Digite seu CPF, clique em "Avançar" e digite sua senha. Clique em "Entrar".

Na próxima página você deve selecionar qual edição do Enem deseja consultar, caso tenha prestado a prova mais de uma vez.

Agência Estado