Hospital de Clínicas de Porto Alegre busca recursos para implantar Centro de Ensino e Simulação

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) anunciou nesta segunda-feira (29) que está buscando recursos de emendas parlamentares para sete projetos voltados à qualificação da assistência, do ensino e do tratamento de resíduos hospitalares. Um dos sete projetos é a implantação do Centro de Ensino e Simulação, voltado à educação na área da saúde.

Considerado o hospital de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o HCPA oferece o ambiente para o aprendizado prático aos estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e outros cursos. Durante a pandemia, no entanto, muitas atividades foram suspensas.

Com o foco no atendimento à Covid-19, houve redução significativa em cirurgias, transplantes, procedimentos e consultas presenciais - comuns nas aulas práticas. De acordo com a instituição, isso impacta o treinamento em serviço de 690 médicos residentes e 120 residentes de outras áreas.

O Centro de Treinamento e Simulação deve utilizar manequins especiais e equipamentos de simulação de realidade durante as aulas, uma tendência crescente na área. O HCPA ainda afirma que, durante a crise do novo coronavírus, a modalidade se torna indispensável para a formação de profissionais da saúde.

A instituição procura o apoio da bancada gaúcha na Câmara Federal. Para a implantação do Centro, o HCPA busca um total de R$ 999.732,00.