Praias de Santa Catarina ampliarão restrições durante feriado de Páscoa

Com intuito de frear o avanço da pandemia em Santa Catarina, dois destinos tradicionais dos gaúchos ampliaram as medidas restritivas para o feriado da Páscoa a fim de conter a disseminação da Covid-19. São elas: Garopaba, mais ao norte no litoral catarinense, e Imbituba, mais ao sul, separadas por uma distância de 28,9 quilômetros.

Na última sexta-feira (26), o prefeito de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior (PSB), se reuniu com os vereadores da cidade e decidiu pela implementação de ações mais duras a partir de quarta (31), com extensão até domingo (4), data de celebração da Páscoa. As praias estarão totalmente fechadas e o comércio não essencial não poderá funcionar depois das 18h. Conhecida por ser um local para prática de surfe, a praia do Rosa faz parte de Imbituba e, portanto, contará com restrições.

Também na semana passada, a prefeitura de Garopaba divulgou um decreto com novas medidas de combate à pandemia, com vigência até 5 de abril. Barreiras sanitárias serão realizadas, a permanência na faixa de areia e em parques, praças e demais localidades estará proibida, o comércio essencial vai operar das 9h às 19h e o consumo de bebida alcóolica não será permitido das 18h às 6h, entre outras medidas.

Praia da Gamboa, Ferrugem, Barra e do Silveira e Ouvidor são algumas da praias que pertencem à Garopaba.

A Páscoa inicia-se na Sexta-Feira Santa (2), e termina no domingo (4). Conforme a atualização mais recente do governo catarinense, divulgada nesse domingo (28), a taxa de ocupação de UTI adulta está em 99,3%, com 1.402 dos 1412 leitos disponíveis em uso. O estado vizinho ao Rio Grande do Sul contabiliza 10.482 óbitos pela doença.