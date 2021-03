Ar seco e frio mantém o clima agradável nesta segunda-feira no RS

O ar seco e frio proveniente do quadrante Oeste e Sudoeste predomina nesta segunda-feira (29) no Rio Grande do Sul e propicia um dia de bastante sol e refresco. Segundo a MetSul Meteorologia, nas faixas Leste e Norte do Estado poderão ocorrer alguns períodos de nuvens. No turno da manhã, o sol predomina com previsão de marcas de temperatura que ficarão abaixo de 15°C em grande parte das áreas.

Em alguns pontos da Metade Sul, não se afasta a ocorrência de marcas ao redor e abaixo de 10°C. Durante a tarde, o vento sul não deixa a temperatura subir muito com temperaturas inferiores a 25°C em grande parte do Estado. O dia será ventoso no litoral gaúcho.

Porto Alegre tem uma segunda-feira com sol, nuvens e um clima mais ameno. No período da tarde, o vento se intensifica com rajadas fracas a moderadas. Entre a terça e a quarta-feira (31), a circulação de ar mais úmido vindo do mar deixa o céu nublado e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. A temperatura segue amena.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 19ºC