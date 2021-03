Instituto Goethe Porto Alegre lança guia para entender e combater a desinformação

Em um contexto no qual a maior parte dos brasileiros busca informações na internet e nas redes digitais, a Afonte Jornalismo de Dados e o Instituto Goethe de Porto Alegre lançarão um site e um e-book cujo objetivo é combater a desinformação incentivando a leitura crítica de conteúdos digitais. O lançamento acontece na próxima terça-feira (30), às 18h, em uma live no YouTube do Goethe-Institut Porto Alegre

A iniciativa faz parte do projeto “Postar ou Não?” e sua produção teve apoio técnico do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para adaptar os conteúdos a plataformas digitais com recursos multimídia. “O principal objetivo é estimular a leitura crítica dos conteúdos digitais, tanto que já partimos de um questionamento no nome do projeto: Postar ou Não? Apostamos em um formato hipermídia, dinâmico, com apelo visual e linguagem inspirada nos aplicativos digitais mais populares, sem deixar de trazer informação com respaldo acadêmico", comenta a jornalista e pesquisadora Taís Seibt, que coordenou a produção.

Dessa forma, o material serve tanto para interação direta com adolescentes quanto para educadores e profissionais em busca de referências sobre o tema. No e-book de 44 páginas, há referências bibliográficas e propostas de atividades para aplicação em sala de aula, e também para consulta direta principalmente de adolescentes que procuram dicas e conceitos com exemplos práticos para não cair em “fake news”. O conteúdo pode ser acessado no site do projeto , no qual também estão disponíveis dicas e testes.

A parceria para trazer o site ao público se insere no âmbito das comemorações pelo Dia do Bibliotecário, celebrado em março, e também dos projetos de educação da sociedade civil do Instituto Goethe. De acordo com Stephan Hoffmann, Diretor do Instituto Goethe Porto Alegre, a consciência crítica da sociedade civil é e será especialmente importante para o Instituto Goethe como instituto cultural: “Apenas com ela é possível um discurso em igualdade de condições entre as diferentes áreas da sociedade e entre os diferentes países, que pode servir a todos os seus participantes para novos conhecimentos e aprendizagem mútua”.

Na live de terça-feira, as pesquisadoras Taís Seibt e Marília Gehrke, do Afonte Jornalismo, vão detalhar o conteúdo e tirar dúvidas de quem tiver interesse no material.