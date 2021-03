Auxílio emergencial gaúcho, privatizações e vacinação avançando

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: O que foi notícia na semana

auxílio emergencial próprio do Estado Os gaúchos poderão ter direito a umpra estancar a crise da pandemia. O socorro para os setores mais afetados vai ser encaminhado à Assembleia.

série de reportagens sobre a cidade para celebrar Capital está ampliando o calendário de vacinação Porto Alegre fez aniversário e o JC publicou uma. Mas o presente mesmo é que apara mais faixas de idade.

O JC Te Lembra é publicado semanalmente no site e nas redes sociais do Jornal do Comércio. O quadro é apresentado pela jornalista Bruna Oliveira.