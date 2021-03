Rio Grande do Sul tem risco de temporal nas regiões Oeste, Leste e no Sul nesta sexta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (26) é de instabilidade com chance de temporais isolados, principalmente na Metade Oeste Sul e em parte do Leste. Antes da chuva, predomina a sensação de abafamento e temperatura alta em grande parte do Estado com máximas superiores a 35°C em muitos municípios, de acordo com as informações da Metsul Meteorologia.

O vento predomina de Norte para Sul com rajadas moderadas e propicia a chegada do ar mais quente, o que pode estimular a formação de temporais isolados com risco de chuva forte evendavais. Episódios de granizo não podem ser descartados. O risco é maior na Metade Oeste, Sul e em parte do Leste gaúcho. Na Fronteira Oeste, a chuva pode ocorrer no turno da manhã.

Nesta sexta-feira, Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens com intenso calor antes do avanço da instabilidade. Há risco de pancadas isoladas de chuva e não se afasta a ocorrência de temporais com raios e rajadas de vento entre a tarde e a noite. Já no fim de semana, o tempo fica instável com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A temperatura máxima no sábado deve ficar ao redor dos 29ºC e a mínima na casa dos 22ºC. No domingo, a temperatura não apresenta variações significativas em relação ao sábado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 19ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 22ºC