Trensurb tem novo contrato de manutenção de escadas rolantes

A Trensurb conclui um novo contrato de manutenção das escadas rolantes das estações, com a empresa Nalc Comércio e Indústria, pelo valor de R$ 9,9 milhões. A vigência é de quatro anos, prorrogáveis por mais um.

Os serviços previstos incluem a manutenção preventiva e corretiva de todas as 50 escadas rolantes nas estações do metrô, com fornecimento integral de mão de obra, materiais, peças e componentes. Também está contemplada a reforma profunda das 23 escadas em operação desde 1985 – localizadas nas estações dos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. Esse tipo de reforma é necessário a cada dez anos de uso aproximadamente, envolvendo a troca de todas as peças móveis e com previsão de duração de até quatro meses.

O primeiro equipamento a passar por essa reforma geral será uma das escadas da Estação Mathias Velho. O início desse trabalho deve ocorrer em até um mês. Antes da conclusão do processo licitatório e vigência do novo contrato, a Trensurb havia firmado contratação emergencial para realização dos serviços preventivos e corretivos nas escadas rolantes.