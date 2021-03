Tempo firme predomina em grande parte do RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (25) é de um dia ensolarado e quente em grande parte do Estado, causado pelo ingresso de uma massa de ar mais seco do quadrante Norte. A temperatura volta ao patamar de 30°C em muitas áreas no turno da tarde, de acordo com as informações da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam um aumento de nuvens na fronteira com o Uruguai e poderão ocorrer pancadas de chuva. Não se afasta a possibilidade de chuva forte e temporais bem isolados. Na Metade Norte, é menor o potencial de chuva. Na sexta-feira, a temperatura sobe ainda mais, especialmente nas faixas Norte e Leste, e aumenta também o risco de temporais.

Porto Alegre tem tempo firme e temperatura mais alta com sensação de abafamento nesta quinta. O vento ingressa de Leste com rajadas fracas a moderadas, podendo ocorrer períodos de maior nebulosidade. Já na sexta, o calor aumenta e tem alerta para temporais isolados no fim do dia. Pode chover forte.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 19ºC