'Não temos perna para fiscalizar tudo', diz Melo sobre desrespeito às normas sanitárias durante a pandemia

Mesmo defendendo o funcionamento do comércio e serviços durante a pandemia de coronavírus, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), admitiu que a prefeitura não tem condições de fiscalizar se todas as normas sanitárias estão sendo cumpridas na cidade.

Nesta quarta-feira (24), na coletiva de imprensa que antecede o Tá na Mesa, palestra organizada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o prefeito foi questionado sobre as pessoas que circulam pelas ruas sem máscara.

“Não temos pernas para fiscalizar tudo. Quem disser que tem pernas para fiscalizar tudo não está falando a verdade. Isso vale para a polícia militar, guarda municipal, fiscais da cidade etc. Então, temos um limite. Por isso, temos que ter foco na fiscalização. O nosso é combater severamente as aglomerações, as festas clandestinas. E queremos ser uma fiscalização ‘orientativa’, em relação ao comércio e os serviços da cidade”, respondeu Melo.

Ele relatou ainda que, agora, além de fiscalizar, os fiscais da prefeitura distribuem máscaras para os cidadãos que forem flagrados sem máscara. “Tem muita gente que faz doações para a prefeitura. Havia uma boa doação de máscaras. Então, determinamos que todos os nossos fiscais ofereçam máscaras para as pessoas. Acho que é uma atitude pedagógica”, relatou – acrescentando que nesta terça-feira (23) foram distribuídas mais de 4 mil máscaras.

Entre as orientações dos especialistas, está o uso de máscaras, a higienização constante das mãos e o distanciamento entre as pessoas, para evitar a propagação do coronavírus.