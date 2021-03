Professores gaúchos reivindicam lockdown e prioridade na vacinação em Porto Alegre

Os professores da rede pública do Rio Grande do Sul integraram a mobilização nacional desta quarta-feira (24). Organizados pelo Cpers, os servidores estaduais se reuniram em carreata e ato simbólico em Porto Alegre.

diversas centrais sindicais A saída da carreata ocorreu em torno das 9h, em frente à 1ª Coordenadoria Regional de Educação (1ª CRE), em direção ao Palácio Piratini. O ato começou às 10h em frente à sede do governo estadual e reuniu

Carreata contou com poucos carros, enquanto ato ganhou força com a presença de várias centrais sindicais.

Além do Cpers, participaram do ato nesta manhã a Central Única de Trabalhadores (CUT), Intersindical, Central Sindical e Popular Conlutas (CSP), Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados (Fenajud), Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal No Rio Grande do Sul (Sintrajufe), Metroviários, Sindicato dos Trabalhadores de Correios do RS (Sintect/RS), Sindisaúde, Sindicato dos Servidores da Justiça do RS (Sindijus/RS) e Semapi/RS.

Os professores gaúchos reivindicam prioridade na vacinação, instauração de um lockdown para conter a pandemia e cestas básicas para famílias de estudantes da escola pública. Assim como os outros sindicatos envolvidos na mobilização nacional, o Cpers ainda defende a retomada do auxílio emergencial de R$ 600,00.