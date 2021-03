RS tem predomínio de céu nublado e pancadas de chuva em algumas áreas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (24), um sistema de baixa pressão atmosférica atua no oceano na altura do Rio Grande do Sul e transporta umidade mantendo a cobertura de nuvens. No Interior, especialmente junto à Fronteira Oeste, o tempo fica mais aberto e o sol aparece entre nuvens. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Centro, o Leste e o Sul do Estado, as nuvens predominam e alternam com momentos de sol e chuva esparsa. O vento predomina do quadrante Leste/Sudeste com rajadas fracas a moderadas. A temperatura sobe gradativamente durante a tarde com máximas que não devem passar muito de 25°C em diversas áreas. No Oeste, a temperatura poderá alcançar os 30°C.

Dia úmido em Porto Alegre com muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva em alguns momentos desta quarta-feira. Com o vento predominando de Sul/Sudeste, a temperatura fica amena. A partir de quinta-feira, o sol predomina e a temperatura sobe com previsão de retorno do abafamento a Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 15ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 20ºC