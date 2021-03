Centrais sindicais convocam manifestação em frente ao Piratini nesta quarta

"lockdown nacional" Centrais sindicais de Porto Alegre se juntam nesta quarta-feira (24) aoem prol da vacinação em massa contra a Covid-19 e pelo auxílio emergencial de R$ 600,00. Está previsto para as 10h um ato simbólico em frente ao Palácio Piratini.

De acordo com a Central Única dos Trabalhadores no RS (CUT-RS), a partir das 6h30min serão estendidas faixas em passarelas e viadutos. Às 10h, os trabalhadores mobilizados se reunirão na sede do governo estadual para exigir melhores condições sanitárias e econômicas na pandemia.

Organizam o ato a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Força Sindical, Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros (CGTB), Central da Classe Trabalhadora (Intersindical) Central Sindical e Popular (CSP), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Central do Servidor (Pública) e o Fórum.

Além da capital gaúcha, estão marcados atos em Fortaleza (CE), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG) e Aracaju (SE). A manifestação envolve as categorias dos metalúrgicos, bancários, transportes, comércio e serviços.