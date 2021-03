Rio Grande do Sul tem alerta de temporal em algumas regiões nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (23) é de possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento variando entre (40km/h a 60Km/h) em áreas isoladas do Norte, Nordeste e Noroeste, de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a Metsul Meteorologia informa que o vento segue predominando dos quadrantes Leste e Sul e a temperatura não oscila muito.

A temperatura sobe devagar no período da tarde e não passa dos 25°C na Metade Leste do Rio Grande do Sul. Já no interior do Estado, especialmente na Fronteira Oeste, a temperatura sobe mais e passa dos 30°C com sensação de calor.

Porto Alegre tem mais um dia úmido e com muitas nuvens. Também pode ocorrer chuva esparsa a qualquer hora do dia. O vento predomina do quadrante Leste com rajadas fracas que transportam umidade do mar em direção à Região Metropolitana. O tempo seguirá úmido e ameno até metade da semana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 21ºC