Novos peritos do IGP qualificam atendimento psíquico a crianças e adolescentes no Interior do RS

Com a posse de quatro novos peritos concursados no Instituto-Geral de Perícias (IGP), o atendimento às perícias psíquicas em crianças e adolescentes com suspeita de violência física ou sexual ficou mais qualificada em municípios do interior do Rio Grande do Sul. Eles atuam em postos em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e São Leopoldo, mas abrangem regiões bem maiores, pois, semanalmente, se deslocam para outros municípios, como Passo Fundo, Erechim, Bento Gonçalves, Santa Rosa e Santana do Livramento. O atendimento agiliza o fornecimento da prova pericial e evita que as vítimas e suas famílias precisem vir a Porto Alegre. Além disso, diminui o tempo de espera por esse tipo de atendimento.

As perícias psíquicas são fundamentais para o esclarecimento de crimes contra crianças e adolescentes. A conversa do perito com a criança segue protocolos internacionais, o que garante a prova pericial necessária para o prosseguimento da investigação. Com ele, a riqueza de detalhes é maior, o que permite comprovar o abuso mesmo quando não há sinais físicos. Entre crianças de até dez anos de idade, a perícia psíquica nos casos de abuso sexual é a única evidência forense de violência em aproximadamente 95% dos casos.