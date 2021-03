Moinhos de Vento doa mobiliário para ala Covid do Hospital Restinga e Extremo Sul

Para acomodar a demanda crescente de pacientes com Covid-19, o Hospital Moinhos de Vento está doando mobiliário ao Hospital Restinga e Extremo Sul (HRES). A instituição solicitou ajuda, que foi analisado em caráter emergencial.

A superintendência de Responsabilidade Social do Moinhos avaliou o pedido e autorizou a doação de 335 itens, entre móveis hospitalares e equipamentos de apoio. Devido ao déficit de acomodações na emergência do HRES, a doação foi feita imediatamente - contando com poltronas, macas hospitalares, mesas, cadeiras e longarinas, já em uso.

O Moinhos ressalta que, em 2020, foram doadas 62 camas hospitalares para o combate à Covid-19. Dez delas permitiram a implantação da UTI Covid do Hospital de Caridade de Canguçu. Os hospitais Centenário, de São Leopoldo, e o Porto Alegre também foram beneficiados a partir de editais.

O HRES atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem mantido as portas da emergência abertas, mesmo com 300% de ocupação. A instituição ressalta que as doações possibilitaram acomodar melhor os pacientes que aguardam atendimento.

