Metade Norte do RS tem possibilidade de temporais isolados nesta segunda-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22) é de instabilidade. O dia começa com sol entre poucas nuvens na maioria das áreas, com possibilidade de chuva passageira em parte do Oeste, segundo as informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura fica amena pela manhã com marcas inferiores a 20°C. Durante a tarde, as nuvens aumentam e modelos meteorológicos projetam risco de pancadas de chuva, não se afastando a ocorrência de temporais isolados, especialmente em trechos da Metade Norte. O vento ingressa do quadrante Sul/Sudeste ao longo do dia com gradativo aquecimento. Entre o Oeste e Noroeste, a temperatura sobe mais e faz calor.

Porto Alegre tem períodos de maior nebulosidade alternando com momentos de sol. O tempo não firma e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer ao longo do dia. O vento predomina do quadrante Sul/Sudeste e faz com que a temperatura suba gradativamente.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 21ºC