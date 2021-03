Defesa Civil de Porto Alegre lança alerta para as próximas horas deste sábado

A Defesa Civil de Porto Alegre lançou nota na tarde deste sábado (20) alertando para possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento variando entre 30 Km/h e 60 Km/h com início às 18h de hoje e término previsto para as 23h59 de domingo, 21.

O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Inpe/Cptec) e pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Em nota, a Defesa Civil informa que está acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população. No caso de dúvidas e emergências, deve-se ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).