Caminhões são liberados em um sentido em ponte da BR-386

Depois de carros leves , agora é a vez de caminhões serem liberados para trafegar na ponte no km 350 da BR-386, em Estrela. O sentido que está liberado é o do Interior para Porto Alegre, na pista Sul. A travessia ficou bloqueada para tráfego pesado até o fim da tarde desta sexta-feira (19).

Acidente com um caminhão carregado de combustível ocorreu no sábado (13), com explosão da carga sobre a ligação. O motorista morreu carbonizado. O choque do veículo na lateral da ponte abalou a estrutura que terá de passar por obras de recuperação.

O tráfego de veículos leves foi autorizado na terça-feira (16) no mesmo sentido.

Segundo a concessionária CCR ViaSul, a permissão ao tráfego pesado foi dada "após resultados obtidos através dos testes de cargas, realizados pelas equipes de especialistas de engenharia".

Motoristas de caminhões que seguem ao interior devem utilizar a opção de rota apontada pela CCR ViaSul.

A empresa informa que a liberação para trafegar nos dois sentidos vai ocorrer após intervenções na estrutura da ponte, para reforço do pilar, da travessa e do tabuleiro. As obras devem levar 25 dias.

obras na ponte do arroio Boa Vista levarão cerca de 6 meses Equipes da CCR ViaSul avaliaram o local e garantiram que a estrutura não oferece perigo ao tráfego de veículos leves. No local do acidente, porém, a pista do sentido Norte continua bloqueada. A previsão é de que as

Veja a alternativa de trajeto Porto Alegre-Interior:

Quem vai para o sentido Norte (interior do Estado): motoristas devem pegar o acesso à RS-287, na altura do km 386 da BR-386, e seguir no sentido de Venâncio Aires. Já na RS-287, na altura do km 56, o motorista deve acessar o trevo que leva à RS-180, e seguir no sentido de Lajeado. O trajeto levará até o km 346, novamente na BR-386.