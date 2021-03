Concurso literário da Árvore premiará alunos e professores

As inscrições para o concurso literário “Releituras da Memória”, promovido pela plataforma de leitura digital Árvore estão abertas até 12 de abril. O projeto busca lançar novos olhares para as identidades negra e indígena, ressaltando a importância da memória para a construção de novas narrativas, além de estimular o gosto pela leitura e incentivar um olhar plural sobre a origem da população brasileira. O concurso pode ser realizado de forma remota, contemplando as instituições que estão com as aulas presenciais suspensas ou com o ensino híbrido.

Podem participar escolas públicas e privadas de todo o território nacional. Cada colégio pode inscrever até três turmas, que devem ser do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio (1º ao 3º ano). As inscrições devem ser feitas por um gestor da instituição através do formulário disponível em: www.arvore.com.br/releituras. O regulamento e as regras, assim como o passo a passo da competição, estão disponíveis no site.

Ao final do concurso serão premiados três turmas e três professores. Cada turma vencedora será contemplada com a participação em um bate-papo online exclusivo com autores do acervo do concurso. Os professores vencedores ganharão um kit de gravação audiovisual, composto por um notebook e itens como tripé, luz, entre outros. Todos os integrantes do concurso participarão de uma live especial que apresentará os trabalhos vencedores.