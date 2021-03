WhatsApp e Instagram estão sem conexão; Telegram vira alternativa

Atualizada às 15h13min de 19/03/2021 - Usuários da rede social Instagram e do aplicativo de mensagens WhatsApp, ambos do Facebook, estão sem conseguir se comunicar pelas ferramentas ou acessar os perfis e navegar. A queda nos serviços ocorre na tarde desta sexta-feira (19).

Após as 15h, as pessoas começaram a ter de volta a conexão no WhatsApp. No Instagram também começa a voltar.

No Twitter, a interrupção já está entre os assuntos mais comentados na região de Porto Alegre. A situação começou a ser percebida logo após as 14h. O Messenger, app de mensagens da rede do Facebook, também está fora do ar.

Muitos usuários indicam que o Telegram, concorrente do WhatsApp, está funcionando e pode ser alternativa para conversas.

Postagens em diversos idiomas indicam que o problema atinge várias regiões do mundo.

O Brasil é um dos países com mais usuários de WhatsApp.

whatsapp e instagram caíram, hora de td mundo baixar o telegram dnv — Lucas Frente (@lucas_c0sta_) March 19, 2021