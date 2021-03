Calor retorna com força ao RS no final desta semana e traz alerta de temporais

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (19) é de predomínio de ar mais seco, segundo a Metsul Meteorologia. Durante a tarde, a temperatura sobe rápido com previsão de calor e marcas acima de 30°C nos Vales, Fronteira Oeste e Missões. Nas faixas Norte e Leste, ocorrem períodos de maior nebulosidade.

No fim de semana, o sábado será muito quente com predomínio de sol na maior parte do Estado. Chove no Sul e Oeste no fim do dia com risco de temporais. O domingo será abafado com temporais mais generalizados.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe à tarde com previsão de calor nesta sexta. No fim de semana, a temperatura dá um salto à tarde com intenso abafamento na Capital. No domingo, tem sol pela manhã, com alerta para chuva e temporais isolados nos turnos da tarde e noite. Pode chover forte. No sábado, a temperatura máxima deve chegar aos 33ºC e mínima deve ser de 18ºC. Já no domingo, a previsão é de máxima ao redor dos 35ºC e a mínima de 23ºC.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 17ºC