Bolsonaro volta a seguir tradição e reconduz Lucia Pellanda à reitoria da UFCSPA

A professora Lucia Campos Pellanda segue no cargo de reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) por mais quatro anos. A nomeação dela e de Jenifer Saffi como vice-reitora foi oficializada na edição da madrugada do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18).

Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro decidiu pela nomeação das docentes na primeira posição da lista tríplice definida pelo Conselho Universitário. A atitude era comum até a, terceiro colocado na eleição interna, como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em setembro do ano passado.