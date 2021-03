Temperatura fica mais amena no RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18) é de muitas nuvens ainda em parte do Norte e Leste. Em pontos da Metade Oeste e Sul, o ar mais seco toma conta e propicia um tempo firme e com sol. O vento ingressa mais frio do quadrante Sul e, com isso, a temperatura fica mais amena ao longo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

A mínima baixa de 20°C no Estado e a máxima não chega a 27°C em boa parte das áreas. O vento se intensifica a tarde com rajadas moderadas na Metade Sul e Leste e impacta na sensação térmica ao ar livre. Durante a noite, as nuvens se afastam, com previsão de céu claro em boa parte das áreas.

Porto Alegre tem um dia ameno e com grande variação de nuvens alternando com períodos de sol. O vento mais frio do quadrante Sul deixa a temperatura mais amena na Capital. Na sexta-feira, o tempo fica seco com sol e tem previsão do retorno do calor mais intenso no fim de semana. A instabilidade pode retornar no domingo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 18ºC