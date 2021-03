Frente fria avança pelo RS com instabilidade em algumas regiões nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (17) é de possibilidade de temporais isolados. Uma frente fria avança pelo Estado, mas o dia fica abafado, especialmente em municípios da Metade Norte, e não se afasta a ocorrência de chuva isolada. Na Metade Sul chove a qualquer hora e há risco de tempestades. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a tarde e a noite, a chuva se espalha e leva também para o Norte e Leste o risco de temporais que podem provocar chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo. Apesar do tempo instável, a temperatura sobe e alcança os 30°C em alguns pontos, como na região de Porto Alegre.

A atmosfera fica instável com a presença de ar quente e úmido que mantém a sensação de abafamento em boa parte do dia. Não se afasta a ocorrência de chuva em qualquer momento desta quarta-feira, contudo, modelos meteorológicos concentram maior risco entre a tarde e a noite. Pode chover forte em pontos isolados, com rajadas de vento e raios.

Rio Grande do Sul– previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 21ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 23ºC