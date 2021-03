Motoristas de app protestam contra alta da gasolina e reivindicam aumento nas tarifas

Motoristas de aplicativos de caronas protestam, na manhã desta quarta-feira (17), contra o aumento no preço da gasolina e a falta de reajuste no valor da tarifa ganha por corrida. Divulgada ao longo da semana através das redes sociais, a mobilização de cunho nacional contou com adesão no Rio Grande do Sul nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba e Caxias do Sul.

Pelo Facebook, a Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos do Rio Grande do Sul (Alma-RS) convocou os motoristas da Uber, 99Pop e inDriver a desligarem os apps nesta quarta.

Na capital gaúcha, o ato iniciou às 7h, com uma das concentrações acontecendo no Porto Seco, zona norte do município. Ao longo do dia, carreatas devem ser formadas com destino às sedes dos apps em Porto Alegre.

Os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro confirmaram adesão ao protesto, assim como o Distrito Federal. Os motoristas reivindicam aumento nas tarifas por corrida e fim de promoções oferecidas aos usuários pelas empresas. A mobilização também foi apoiada pela Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT).