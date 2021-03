Quatro bairros de Porto Alegre registram queda de luz nesta terça

Um desarme em uma rede média de tensão deixa parte dos bairros Azenha, Menino Deus, Praia de Belas e Santana, em Porto Alegre, sem energia na tarde desta terça-feira (16). De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a luz teria sido restabelecida às 16h, mas caiu 10 minutos depois.

Ainda há moradores sem luz em áreas dos bairros, como na Santana. No auge do problema, pelo menos 13 mil clientes da CEEE foram afetados. Agora não há um número sobre quem ainda está sem luz.

Foram até três quedas do fornecimento. O mais recente, antes das 16h30min, durou até as 17h20min em áreas dos bairros como no Santana.

A CEEE ainda investiga as causas do desarme. A previsão de normalização completa, segundo a empresa, é para as 19h20min.

No fim do dia, as equipes estavam trabalhando no alimentador de média tensão que teve o desarme, além de fazer manobras para suprir a carga com apoio de outros alimentadores.