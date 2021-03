Instituto Floresta deve comprar até 100 respiradores com doações; nova carga pode chegar nesta terça

A meta era comprar 70 respiradores, mas a campanha de doações lançada pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) há menos de uma semana para custear os equipamentos (ICF) vai tão bem que o número total chegará a cem, segundo o presidente do conselho consultivo da entidade, Claudio Goldsztein.

Da nova compra, o primeiro lote com 35 unidades deve chegar entre esta terça-feira (16) ou manhã desta quarta-feira (17) ao Aeroporto de Porto Alegre, adianta o empresário. Um avião da companhia Azul trará o lote.

Na semana passada, o ICF entregou os primeiros 30 respiradores a hospitais da Capital , comprados com doação de integrantes do instituto. A Azul também fez o transporte para o Rio Grande do Sul. Os aparelhos foram instalados na Santa Casa (15), Hospital Mãe de Deus (10) e Hospital Independência (5).

"Hoje (terça) esperamos atingir as 70 unidades, sendo que cerca de 30 já estão “carimbados” para o Interior para cidades como Santa María, Gravataí e Uruguaiana", revela ele, citando que muitos prefeitos buscaram pessoalmente empresas e entidades locais para entrarem na ação.

"Agora vamos tentar chegar a 100." A meta de 70 tem prazo. A fabricante Tacom, com sede em Minas Gerais, garantiu a reserva, mas até esta quarta-feira, conta Goldsztein.

Entre os doadores, estão entidades ligadas ao varejo e serviços, redes de varejo, indústrias, institutos empresariais e pessoas físicas.

Entre as empresas que fizeram doação em dinheiro estão, Lojas Lebes, JimoZavagna Gralha Advogados, Construtora Pavei, Sindilojas,CDL-POA, Wolens, Tomasseto Engenharia, Stone Capital, Vonpar,Belmondo, Instituto Helda Gerdau, CMPC, Ritter Alimentos, Panvel, Sincopeças, Sindha e Sulpetro.

Cada um do grupo acima doou R$ 36 mil, valor de um respirador. "Houve dezenas de doações de valores menores e centenas de doações de pessoas físicas feitas pelo site do ICF", acrescenta o dirigente.

Empresas que seguem o regime de tributação pelo lucro real podem lançar a doação na lista de itens dedutíveis na hora de fazer a declaração de impostos, como do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), explica Goldsztein. Para pessoa física e empresas de porte menor, que não costumam seguir o regime pelo lucro real, não há possibilidade de abatimento.

"Mas a intenção, quando criamos a campanha não era para poder ter essa compensação. Descobrimos isso depois que fomos verificar, devido a alguns questiamento", diz o presidente do consleho o ICF.,

Os aparelhos são trazidos de Minas Gerais, da empresa Tacom, que é uma fabricante nacional e que tem incentivos do governo mineiro para entregar unidades com preço mais em conta. Cada unidade custa R$ 36 mil.

Goldsztein explica que a empresa só estava atendendo o setor de hospitais para dar conta da grande demanda da pandemia e não diretamente o setor privado ou entidades. "Houve mobilização de hospitais e a empresa se sensibiizou e aceitou fazer a venda", conta o empresário, que atua na área de construção civil e incorporadoras.

Os dirigentes do Floresta apostam que mais entidades do setor econômico poderão se somar se perceberem o impacto da medida. Além de reforçar a estrutura de assistência, pois a demanda é exponencial pelos equipamentos que já faltam em muitos locais para casos mais graves de Covid-19, Goldsztein lembra que as unidades vão permitir abrir mais vagas de UTI.

"Agora estamos atendendo o mais urgente, mas depois isto pode ser um fator para que a cidade possa ter condição de sair da bandeira preta para vermelha", observa, lembrando que um dos indicadores que pesam no nível de risco é a ocupação de leitos de UTI.

JC VÍDEOS: Presidente do conselho do ICF falou sobre a campanha ao quadro do #JCExplica