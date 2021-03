Temporais isolados podem ocorrer em parte do Centro, Oeste e Sul do RS nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (16) é de abafamento e com possibilidade de virada no tempo em algumas áreas. O sol aparece entre nuvens com mínimas ao redor de 20°C na maior parte do Estado. Entre a tarde e a noite tem alerta para o risco de pancadas de chuva e temporais isolados que poderão ocorrer em partes do Centro, Oeste e Sul do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta terça-feira, Porto Alegre tem previsão de sol e períodos de maior nebulosidade. A temperatura sobe rápido e faz calor intenso no período da tarde. O vento predomina do quadrante Leste com rajadas fracas a moderadas no fim da tarde. De forma muito isolada não se afasta a ocorrência de pancadas de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 19ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 20ºC