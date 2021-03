Caminhão tomba no km 6 na RS-118 e bloqueia totalmente o trânsito nos dois sentidos

Um caminhão frigorífico carregado de carnes tombou perto das 7h da manhã desta terça-feira (16), no quilômetro 6 da ERS-118, no trecho entre Gravataí e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caminhão-baú ocupava ambos os sentidos da via, bloqueando totalmente o tráfego de veículos.

O acidente fez os motoristas optarem por um desvio lateral da rodovia, no sentido de Sapucaia a Gravataí. Mesmo com o desvio, o trânsito não apresentava congestionamento. As causas do ocorrido ainda estão sendo esclarecidas.

Policiais militares do 3°Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3°BRBM), por meio do Grupo Rodoviário de Gravataí, estão no local realizando atendimento.