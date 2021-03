Trânsito de Porto Alegre tem redução de acidentes em fevereiro

O mês de fevereiro terminou com 677 acidentes de trânsito na Capital, uma redução de 17% com relação a janeiro deste ano, quando foram contabilizados 816. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 945 acidentes, a redução foi ainda maior: 28%.

Segundo dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 239 pessoas ficaram feridas em fevereiro - cinco delas resultaram em óbitos. Já no mesmo período de 2020, foram 341 feridos e oito mortos. Os dados ainda revelam que 19% dos acidentes com vítimas fatais ocorreram nas sextas-feiras durante a madrugada e, em 80% dos casos, as vítimas são homens, de 18 a 35 anos.