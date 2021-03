Centro e o Oeste do RS podem ter máximas acima de 35°C nesta segunda-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15) é de um dia típico de verão com céu claro, tempo ensolarado e um rápido aquecimento. A previsão indica da MetSul Meteorologia indica calor intenso no período da tarde, sobretudo, entre o Centro e o Oeste do Estado, com máxima acima de 35°C.

A umidade relativa do ar ficará baixa e inferior a 30% em pontos do Sul e Oeste do Rio Grande do Sul. O vento predomina de Sudeste/Leste e traz alívio para a sensação de abafamento na parte da noite.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com previsão de aquecimento gradativo no decorrer do dia. Não se afasta a possibilidade de chuva passageira e de modo isolado em alguns bairros. O vento predomina com rajadas fracas a moderadas do quadrante Sul/Sudeste e propicia refresco à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 36ºC

Mínima: 15ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 20ºC