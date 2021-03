São Leopoldo vai punir sintomáticos ou positivos de Covid que não fizerem isolamento

São Leopoldo prorrogou neste sábado (13) as medidas mais restritivas à circulação de pessoas e abertura de estabelecimento no município. O executivo do município também editou um novo decreto, onde reforça e amplia as punições para pessoas sintomáticas ou positivas que desrespeitam o isolamento social e colocam em risco a saúde da população (veja abaixo).

vem adotando regras mais duras do que as previstas no modelo estadual Com validade a partir deste domingo (14) até 21 de março, o decreto 9.804/2021 quer frear o aumento de contágio pelo coronavírus e de esgotamento do sistema de saúde estadual, regional e municipal. A região de São Leopoldo está classificada em bandeira preta no sistema de distanciamento controlado do governo do Estado, mas

A limitação de pessoas em estabelecimentos essenciais é maior em São Leopoldo. Não são permitidas missas e cultos presenciais e o transporte público só irá atuar nos horários de pico.

O sistema de saúde da cidade está funcionando acima da capacidade . A Upa Zona Norte segue fechada para novos pacientes com 35 pacientes internados, a UTI do Hospital Centenário conta com 21 pacientes e outros 46 pacientes estão em leitos clínicos. Na sexta-feira, 12 de março, a cidade registrou mais 179 casos e cinco óbitos decorrentes do novo coronavírus, totalizando 313 óbitos pela Covid-19. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica, 450 moradores permanecem com o vírus ativo.

Decreto prevê aplicação de multa e detenção a quem descumprir isolamento social ou não usar máscara

Outro decreto publicado neste sábado, o 9805/2021, apresenta dispositivos de maior rigor com pessoas sintomáticas gripais ou mesmo pessoas com resultado positivo de teste e com vírus ativo, que estejam descumprindo o isolamento social determinado pelas equipes de saúde e descumprindo a lei sanitária. O mesmo vale para pessoas que estiverem nos locais públicos sem o uso da máscara.

A prefeitura está disposta a enquadrar aqueles que descumprirem essas regras no crime de infração da determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (prevista pelo Código Penal). A pena pode levar a detenção, de um mês a um ano, e multa, de acordo com o artigo 268 do CP.

O decreto cita ainda a possibilidade de aplicação do art. 330 da Lei. Nesse caso, aquele que "desobedecer a ordem legal de funcionário público" poderá receber pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

O prefeito Ary Vanazzi destacou a necessidade de medidas mais restritivas. “Estamos no momento mais grave dessa pandemia, e precisamos diminuir a circulação das pessoas e também do vírus na nossa comunidade. Seguimos defendendo e cobrando do governador Eduardo Leite um lockdown regional para ter um efeito na região, pois estamos com o sistema estadual, regional e local da saúde em colapso. Temos enormes avanços, nosso índice de letalidade é o menor da região, mas nossos profissionais de saúde estão esgotados, os insumos no limite e não há mais para onde avançar, precisamos contar com o apoio, compreensão e colaboração das pessoas”, desabafou o prefeito Vanazzi.

As medidas estão enquadradas com base na Lei Federal nº 13.979/20 e na Portaria n.º 359 do Ministério da Saúde. Pela normativa, pessoas que estiverem descumprindo poderão ser denunciadas e medidas legais serão adotadas.

Bares, lanchonetes e restaurantes podem atuar apenas com tele-entrega

As regras atuais permitem o funcionamento de restaurantes a la carte, prato feito, buffet sem autosserviço, lanchonetes e lancherias, exclusivamente para atendimento através de tele-entrega, podendo os estabelecimentos funcionar com 25% dos trabalhadores. Não é permitida a modalidade de buffet com autosserviço.

O comércio atacadista e o comércio varejista não essenciais ficam permitidos a funcionar com limite máximo de 25% dos trabalhadores com atendimento ao público apenas por tele-atendimento e tele-entrega.

O comércio varejista de produtos alimentícios, como supermercados, mercados, açougues, fruteiras, padarias e similares, fica permitido para funcionar com atendimento ao público respeitando o limite máximo um cliente para cada 25 metros quadrados e limite de duas pessoas em atendimento para os estabelecimentos com área inferior a 50 metros quadrados.

Os órgãos municipais seguem com funcionamento restrito para o limite máximo de 25% dos servidores de forma presencial no local de trabalho, com atendimento individualizado ao público mediante prévio agendamento. Serviços de saúde, assistência social, segurança pública e saneamento básico funcionam normalmente.