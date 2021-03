Peças gráficas vão alertar para regras da bandeira preta nas cidades

Com a manutenção da bandeira preta até o dia 21 em todo o Rio Grande do Sul, o Estado resolveu ajudar as cidades na comunicação das medidas. As peças gráficas que estão prontas para serem impressas fazem os alertas sobre restrições para áreas, como parques e praias, e até estabelecimentos. Um dos modelos indica que é "proibido aglomerar".

download pode ser feito O material foi criado pela Secretaria de Comunicação (Secom) ligada ao governo gaúcho. Opelo site da Secretaria de Planejamento, que apoia as medidas do Distanciamento Controlado, modelo que adota as bandeiras para indicar os níveis de restrições.

“O esforço de compartilhar estes materiais tem o objetivo de dar unidade aos alertas e melhorar a percepção sobre a urgência que estamos vivendo”, destacou a titular da Secom, Tânia Moreira.