Advogado João Carlos Bona Garcia morre, aos 74 anos, de Covid-19

Faleceu nesta sexta-feira (12), aos 74 anos, o advogado e sociólogo João Carlos Bona Garcia. O ex-presidente do Tribunal da Justiça Militar (TJM) e ex-chefe da Casa Civil do Estado estava internado há 20 dias no Hospital da Brigada Militar e não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19.

Bona Garcia nasceu em 1946 na cidade de Passo Fundo e atuou, nas décadas de 1980 e 1990, como sub-chefe e chefe da Casa Civil do Governo do Rio Grande do Sul. Por indicação do governador Antônio Britto, ingressou como juiz no TJM no ano de 1998. Aposentou-se como juiz militar em 2010.

No Twitter, o prefeito Sebastião Melo lamentou a morte do advogado, um dos principais nomes do MDB. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Dr. João Carlos Bona Garcia. Meu amigo do peito de lutas e caminhadas. Meus sentimentos aos familiares e amigos", disse o prefeito.

entrevista ao Jornal do Comércio em 2010 Em, Bona Garcia falou sobre a abertura dos arquivos da Ditadura Militar e sobre a sua atuação como juiz do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul.

Além da esposa Célia, Bona deixa os filhos Rodrigo, Luciano e Diego e os netos Lucca, Arthur, João Paulo, Cecília e Pedro.