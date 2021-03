Pessoas com sintomas respiratórios serão atendidas nos postos de saúde de Porto Alegre no fim de semana

Pessoas com sintomas respiratórios poderão procurar atendimento em 14 unidades de saúde de Porto Alegre durante o final de semana dos dias 13 e 14 de março. A ação da prefeitura - em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, Hospital Vila Nova, Divina Providência e Grupo Hospitalar Conceição - busca aliviar a pressão sobre as emergências dos prontos-atendimentos na Capital e já está em andamento desde o último final de semana.