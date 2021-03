Sol e oscilação térmica predominam em grande parte do RS nesta sexta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12) é de um dia ensolarado na maior parte das regiões e com grande oscilação térmica. Há possibilidade de nevoeiros e redução da visibilidade, especialmente em pontos da Metade Leste. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde, o sol predomina e a temperatura sobe com expectativa das maiores marcas ocorrerem no Oeste, nas Missões e nos Vales. Na faixa litorânea, o dia terá sol e nuvens e rajadas de vento. O céu fica claro e deve ocorrer um gradativo resfriamento da temperatura a partir da noite.

Nesta sexta-feira, a previsão do tempo para Porto Alegre é de sol, poucas nuvens e com significativa variação térmica da temperatura. Para o fim de semana os modelos projetam para o sábado (13) um dia com o tempo mais aberto e no domingo o sol aparece com nuvens. As tardes serão quentes.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 17ºC